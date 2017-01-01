Yol Durumu
  1. Şüpheli ölüm
  2. Duygu yaşam savaşını kaybetti

Çocuk tacizcisi sahte polis

Çocuk tacizcisi sahte polis
İstanbul Maltepe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Adem E. (29) 15-16 yaşında 30 erkek çocuğa kendisini polis olarak tanıtıp kandırdı. Cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan biri durumu kız arkadaşıyla paylaştı. Bunu duyan kızın annesi de durumu hemen polise bildirdi. Adem E. hakkında Çocuk Büro Amirliği'nde ifade veren çocukların anlattıkları ise mide bulandırdı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sapık, savcılık kararıyla tutuklandı.

Ahmet ALTINDİŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar