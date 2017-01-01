Çocuk tacizcisi sahte polis

İstanbul Maltepe'de yaşayan evli ve 2 çocuk babası Adem E. (29) 15-16 yaşında 30 erkek çocuğa kendisini polis olarak tanıtıp kandırdı. Cinsel istismarda bulundu. Çocuklardan biri durumu kız arkadaşıyla paylaştı. Bunu duyan kızın annesi de durumu hemen polise bildirdi. Adem E. hakkında Çocuk Büro Amirliği'nde ifade veren çocukların anlattıkları ise mide bulandırdı. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan sapık, savcılık kararıyla tutuklandı.



Ahmet ALTINDİŞ