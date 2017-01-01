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’nin planı

, referandumu engellemek için MHP’lileri iknaya çalışacak Meclis’te 330 vekil ‘evet’ derse, ‘hayır’ mitingleri başlatılacak...

CHP’nin planı
Anayasa değişikliği teklifine karşı Meclis Anayasa Komisyonu'nda önerge vermeyen ancak uzun konuşma süreleri kullanarak ve sık sık gerginlik yaratarak engelleme girişiminde bulunan CHP, ikinci aşamada engelleme taktiklerini önümüzdeki hafta Genel Kurul'da başlayacak anayasa maratonunda sergileyecek. Genel Kurul görüşmelerinin CHP'nin engelleme taktikleri nedeniyle gergin ve tartışmalı geçecek. Genel Kurul aşamasında, referandum için gerekli 330 oyun bulunmaması için çaba harcayacak olan CHP, MHP'li vekilleri markaja alacak. CHP, teklifin Genel Kurul'da 330 olan referandum sınırını aşması halinde ise üçüncü aşamada mitinglere başlayacak. 7 Ocak'ta parti genel merkezinde il başkanlarını toplayacak olan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı önemi anlatacak ve referandumda izleyecekleri yol haritasını anlatacak. İl başkanlarından MHP tabanına yönelik çalışmalar yapmalarını da isteyecek olan Kılıçdaroğlu, miting meydanlarında da halka teklife hayır oyu verin diyecek.
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YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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deli balta deli balta

mecliste dhkp c nin sloganını atan bu chp şerefsizlerinin resimlerini yayınlamayın bunlar bizden değil

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evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 13:22
Hayrus Hayrus

Kanı bozuklar umduğunu bulamayacak it ürür KERVAN YÜRÜR.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.01.2017 09:18
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