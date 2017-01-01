CHP’nin planı

Anayasa değişikliği teklifine karşı Meclis AnayasaKomisyonu'nda önerge vermeyen ancak uzun konuşma süreleri kullanarak ve sık sık gerginlik yaratarak engelleme girişiminde bulunan CHP, ikinci aşamada engelleme taktiklerini önümüzdeki hafta GenelKurul'da başlayacak anayasa maratonunda sergileyecek. GenelKurul görüşmelerinin CHP'nin engelleme taktikleri nedeniyle gergin ve tartışmalı geçecek. GenelKurul aşamasında, referandum için gerekli 330 oyun bulunmamasıiçin çaba harcayacak olan CHP, MHP'li vekilleri markaja alacak. CHP, teklifin Genel Kurul'da 330 olanreferandum sınırını aşması halindeise üçüncü aşamada mitinglerebaşlayacak. 7 Ocak'ta parti genel merkezinde il başkanlarını toplayacak olan Genel Başkanı KemalKılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı önemi anlatacak ve referandumda izleyecekleri yol haritasını anlatacak. İl başkanlarından MHP tabanına yönelik çalışmalar yapmalarını da isteyecek olan Kılıçdaroğlu, miting meydanlarında da halka teklife hayır oyu verin diyecek.
kalan karakter 1000
mecliste dhkp c nin sloganını atan bu chp şerefsizlerinin resimlerini yayınlamayın bunlar bizden değil
Kanı bozuklar umduğunu bulamayacak it ürür KERVAN YÜRÜR.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.