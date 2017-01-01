CHP’nin planı

Anayasa değişikliği teklifine karşı Meclis Anayasa Komisyonu'nda önerge vermeyen ancak uzun konuşma süreleri kullanarak ve sık sık gerginlik yaratarak engelleme girişiminde bulunan CHP, ikinci aşamada engelleme taktiklerini önümüzdeki hafta Genel Kurul'da başlayacak anayasa maratonunda sergileyecek. Genel Kurul görüşmelerinin CHP'nin engelleme taktikleri nedeniyle gergin ve tartışmalı geçecek. Genel Kurul aşamasında, referandum için gerekli 330 oyun bulunmaması için çaba harcayacak olan CHP, MHP'li vekilleri markaja alacak. CHP, teklifin Genel Kurul'da 330 olan referandum sınırını aşması halinde ise üçüncü aşamada mitinglere başlayacak. 7 Ocak'ta parti genel merkezinde il başkanlarını toplayacak olan Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin Türkiye'nin geleceği için taşıdığı önemi anlatacak ve referandumda izleyecekleri yol haritasını anlatacak. İl başkanlarından MHP tabanına yönelik çalışmalar yapmalarını da isteyecek olan Kılıçdaroğlu, miting meydanlarında da halka teklife hayır oyu verin diyecek.