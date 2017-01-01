Bylock uzmanına Gülen’den özel hediye

İstanbul'da FETÖ soruşturmalarından ilginç ayrıntılar çıktı. FETÖ'cü askerlerle ilişkili oldukları belirlenen ve aralarında akademisyen ve rütbeli askerlerin de bulunduğu 29 kişi yakalandı. Gözaltına alınan Yüzbaşı İ.C., Harp Akademileri'nde FETÖ'nün haberleşme programı ByLock'u örgüt üyesi askerlerin telefonlarına yükleyen kişinin Fatih Ç. olduğunu anlattı. Bu gelişme üzerine gözaltına alınan Fatih Ç.'nin evinde arama yapıldı. Fatih Ç.'nin evinden FETÖ/ PDY elebaşı Fetullah Gülen'in el yazması bir tablo ele geçirildi. FETÖ'nün üst düzey kişilere verdiği öğrenilen ve "Nakş edilen ayet ve dualar: ... El yazıları muhterem hocamız GÜLEN'e aittir" yazan tablo incelemeye alındı.
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