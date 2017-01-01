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Brezilya aşkı sınırları aştı!

Brezilya aşkı sınırları aştı!
Dil öğrenmek için gittiği ABD'de, Brezilyalı Gabriela'ya genç aşık olan İbrahim Şahin, Ahi şehrinde yöresel kız isteme merasimi yaptırdı. Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin kız istediği törende Gabriela Faustine, misafirlere kahve ikram etti. Bahçeci, Brezilyalı gelini 'Allah'ın Emri Peygamberin Kavli' diyerek istedi. Babası Antonio Carlos da 'Verdim' dedi. Çok mutlu olduğunu söyleyen ABD'den döndükten sonra aşkı uğruna Brezilya'ya gittiğini belirtti.
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