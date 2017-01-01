Borsacılar ByLock’çu çıktı

Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock programını kullananlar arasında borsacıların da olduğu tespit edildi. ByLock sistemindenusulsüz şekilde öğrendikleribilgileri satarak eldeettikleri geliri doğrudan"Abi"lere aktaran 40 isimbelirlendi. İzinsiz dinlemelerle ele geçirdikleri bilgileri satarak borsada manipülasyon yapan bu isimlerin hesaplarına el konulurken, şüphelilerin borsada suç işlemek amacıylaörgütlü hareket etmekten deyargılanacağı kaydedildi.
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