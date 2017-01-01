Yol Durumu
  1. 10 milyar liralık yatırım
  2. Hendekçiye ağır müebbet

Borsacılar ’çu çıktı

Borsacılar ByLock’çu çıktı
Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'na ilişkin yürütülen soruşturma derinleştirildi. FETÖ'nün haberleşme ağı programını kullananlar arasında borsacıların da olduğu tespit edildi. ByLock sisteminden usulsüz şekilde öğrendikleri bilgileri satarak elde ettikleri geliri doğrudan "Abi"lere aktaran 40 isim belirlendi. İzinsiz dinlemelerle ele geçirdikleri bilgileri satarak borsada manipülasyon yapan bu isimlerin hesaplarına el konulurken, şüphelilerin borsada suç işlemek amacıyla örgütlü hareket etmekten de yargılanacağı kaydedildi.

Hazal ATEŞ
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar