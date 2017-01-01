Beşiktaş'taki bombalı saldırıdan kurtuldu ama...

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.



Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın 10 Aralık'ta VodafoneArena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı.



20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.







CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.



Çakmak'ın abisi Erkan Çakmak, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina'da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor" diye konuştu. Çakmak'ın diğer abisi Erhan Çakmak ise, "Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana 'vatan sağolsun' dediler. Eyvallah dedim. 'Hepsi vatanımızın evladı' dediler." dedi.