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Beşiktaş'taki bombalı saldırıdan kurtuldu ama...

Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden güvenlik görevlisi 'ın, 10 Aralık'taki Beşiktaş'ta meydana gelen bombalı saldırıdan kurtulduğu ortaya çıktı.

Beşiktaştaki bombalı saldırıdan kurtuldu ama...

Beşiktaş Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlenmeye başladı.

Saldırıda hayatını kaybeden güvenlik görevlisi 'ın 10 Aralık'ta VodafoneArena yakınlarında düzenlenen saldırı sırasında da statta görevli olduğu ortaya çıktı.

20 gün önceki terör saldırısından kurtulan Çakmak, gece kulübündeki terör saldırısında hayatını kaybetti.



CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI
Güvenlik görevlisi Fatih Çakmak'ın otopsi işlemleri tamamlandı. Çakmak'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü'ne götürüldü. Cenazenin çıkışı sırasında Çakmak'ın yakınları sinir krizleri geçirdi.

Çakmak'ın abisi Erkan Çakmak, "Aslan gibi Fatih Çakmak yatıyor burada. Reina'da güvenlik görevlisiydi. Bu çocuk ekmek parası için gece gündüz mücadele ediyor" diye konuştu. Çakmak'ın diğer abisi Erhan Çakmak ise, "Benim kardeşimi öldürdüler. Bir hiç uğruna öldü. Bana 'vatan sağolsun' dediler. Eyvallah dedim. 'Hepsi vatanımızın evladı' dediler." dedi.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 12:13
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