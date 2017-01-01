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Beşiktaş'ta hareketli saatler!

Beşiktaş Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi.

Beşiktaşta hareketli saatler!
Beşiktaş 'de terör saldırısı ile ilgili olabilecek şüpheli bir şahıs ihbarı alan polis alarma geçti. Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri, şüpheliyi arıyor.

Kuruçeşme Muhtar Hüseyin Sokak'ta şüpheli bir şahıs gören vatandaşlar, gece kulübü saldırısı ile ilgili olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine özel harekat timleri sevk edildi. Polis, bölgede bulunan mezarlıkta ve çevrede vatandaşların şüphelendiği şahsı arıyor.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 15:31
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