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'den 'yı aklama çabası

İngiltere merkezli ünlü yayın kuruluşu, adeta bir koruma içigüdüsüyle terör örgütü 'nın sözcülüğüne soyunmuş durumda.

BBCden PKKyı aklama çabası

İngiliz devlet kanalı misyonunu yerine getirdi, 'yı aklama çabası içine girdi. Asker polis, sivil demeden kanlı eylemleriyle katleden PKK'nın sözde Kandil sorumlusu Murat Karayılan'ın açıklamalarını canlı yayından verip, yetmezmiş gibi haberi adeta sahiplenme edasıyla "Kürt güçlerin Reina saldırısıyla ilgisi yoktur" başlığı verdi. BBC'nin PKK'yı korupu adını bu olaydan uzak tutma çabası dikkat çekti.

BBC, PKK'ı aklama haberini işte böyle verdi:
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 21:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MEHMET MEHMET

ey bbc kim ozaman sen bilirsin

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 01.01.2017 22:01
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