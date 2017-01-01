İngiliz devlet kanalı BBC misyonunu yerine getirdi, PKK'yı aklama çabası içine girdi. Asker polis, sivil demeden kanlı eylemleriyle katleden PKK'nın sözde Kandil sorumlusu Murat Karayılan'ın açıklamalarını canlı yayından verip, yetmezmiş gibi haberi adeta sahiplenme edasıyla "Kürt güçlerin Reina saldırısıyla ilgisi yoktur" başlığı verdi. BBC'nin PKK'yı korupu adını bu olaydan uzak tutma çabası dikkat çekti.
BBC, PKK'ı aklama haberini işte böyle verdi:
BBC'den PKK'yı aklama çabası
İngiltere merkezli ünlü yayın kuruluşu, adeta bir koruma içigüdüsüyle terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunmuş durumda.
İngiliz devlet kanalı BBC misyonunu yerine getirdi, PKK'yı aklama çabası içine girdi. Asker polis, sivil demeden kanlı eylemleriyle katleden PKK'nın sözde Kandil sorumlusu Murat Karayılan'ın açıklamalarını canlı yayından verip, yetmezmiş gibi haberi adeta sahiplenme edasıyla "Kürt güçlerin Reina saldırısıyla ilgisi yoktur" başlığı verdi. BBC'nin PKK'yı korupu adını bu olaydan uzak tutma çabası dikkat çekti.
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ey bbc kim ozaman sen bilirsin
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