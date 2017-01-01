İngiliz devlet kanalı BBC misyonunu yerine getirdi, PKK'yı aklama çabası içine girdi. Asker polis, sivil demeden kanlı eylemleriyle katleden PKK'nın sözde Kandil sorumlusu Murat Karayılan'ın açıklamalarını canlı yayından verip, yetmezmiş gibi haberi adeta sahiplenme edasıyla "Kürt güçlerin Reina saldırısıyla ilgisi yoktur" başlığı verdi. BBC'nin PKK'yı korupu adını bu olaydan uzak tutma çabası dikkat çekti.



BBC, PKK'ı aklama haberini işte böyle verdi:



