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  1. Hain saldırıda yaralananların sayısı belli oldu
  2. Bakan Soylu'dan saldırıya ilişkin kritik açıklama

Bakan Bozdağ'dan birlik mesajı!

Adalet Bakanı , İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır." açıklaması yaptı.

Bakan Bozdağdan birlik mesajı!

Adalet Bakanı , İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin "Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek,Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır." açıklaması yaptı.

Bozdağ, İstanbul'da 1'i polis 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırının ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara şifa diledi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki menfur terör saldırısını yapan teröristi, saldırı emri verenleri ve saldırıya yardım edenleri lanetliyorum. Bu, Türkiyemize, huzurumuza, birliğimize, kardeşliğimize ve hepimize yapılmış kalleş ve hain bir terör saldırısıdır. Hiçbir terör saldırısı birliğimizi bozamayacak, kardeşliğimizi yok edemeyecek, Türkiye'nin terörle etkin mücadelesini zaafa uğratamayacaktır. Terörün kökünü kazımak için Türkiye, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kararlı ve etkin mücadelesini sürdürecek, terörü bitirecektir."
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 09:28
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