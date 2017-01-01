Bakan Akdağ yaralı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul'daki terör saldırısının yaşandığı olay yerindeki incelemelerinin ardından yaralananları hastanelerde ziyaret etti.



Akdağ, Şişli Hamide Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren yaralıları ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, gece yaşanan terör saldırısında hayatını kaybeden ve yaralanan, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu vatandaşların olduğunu söyledi.



Akdağ, saldırıyı duyar duymaz kendisinin Ankara'dan, İçişleri Bakanı Soylu'nun da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden geldiğini belirterek, önce olay yerine gittiklerini, ardından da hastanelerde tedavisi süren yaralıları ziyaret ettiklerini dile getirdi.

"HASTANELERDE 65 YARALI VAR"

Sağlık Bakanı Akdağ, "Şu an hastanelerde 65 yaralı var. 4'ünün durumu oldukça ciddi. Böyle hadiselerden sonra yaralanan kişilerin daha sonra da durumu değişebiliyor. Şu anda bizdeki bilgiler, arkadaşlarımızın verdiği bilgiler, 4 kişinin durumunun oldukça ağır olduğu şeklinde. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza en kısa zamanda şifalar temenni ediyorum. Tabii bir taraftan kimlikler belirleniyor ama çok sayıda yabancı uyruklu kişinin de yaralıların içinde olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

"EMNİYET GEREKLİ TESPİTLERİ YAPIYOR"

Bakan Akdağ, yaralıların uyrukları hakkındaki soru üzerine, "Zaman içerisinde netleşecek. Şimdi daha ziyade yaralıların tıbbi durumlarıyla alakadar olunuyor. Bir taraftan emniyet gerekli tespitleri yapıyor." ifadelerini kullandı.