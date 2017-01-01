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Bahçeli: Hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bahçeli: Hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız

MHP Genel Başkanı , sosyal paylaşım sitesi Twitter'da İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bahçeli, açıklamasında, "MHP, Türkiye'nin adeta bir savaş cephesinde olduğunu görmektedir ve de sonuna kadar devlet ve milletiyle bir, beraber olacaktır. Yıkılmayacağız, yenilmeyeceğiz, pekişen kardeşliğimizle, güçlenen azmimizle, kuvvetlenen irademizle hainlerin başına gök kubbeyi yıkacağız." ifadelerini kullandı.

"KAST EDİLMEK İSTENEN İSTİKBALİMİZDİR"
Türk milletinin tamamının kanlı namlunun ucunda olduğuna işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Kast edilmek istenen istikbalimizdir. İmhası amaçlanan, milli birlik ve bağımsızlığımızdır. Türk milletinin tamamı kanlı namlunun ucundadır. Düşmana karşı ayağa kalkmak, tüm vatan sathını korumaya almak yalnızca iktidarın değil, hepimizin manevi sorumluluğu altındadır."

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  • 01 Ocak 2017, Pazar 16:34
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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T.C. T.C.

inşallah devletim. içeride ki hainleri de yok edersiniz inşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.01.2017 19:20
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