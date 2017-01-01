Yol Durumu
  1. Çavuşoğlu çok sayıda mevkidaşı ile görüştü
  2. Osmangazi Köprüsü'nde indirim yoğunluğu

Babasını camide vurup kaçtı

İstanbul 'de babasıyla kavga eden bir şüpheli babasını camide namaz kılarken av tüfeğiyle vurup kaçtı.

Babasını camide vurup kaçtı

'de babasını camide namaz kılarken av tüfeğiyle yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Sarıyer Çayırbaşı'nda Cezayirli Hasan Paşa Camisi'ne gelen G.A, namaz kılan babasına av tüfeğiyle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar G.A'nın babası A.A. ile yanında namaz kılan Y.D'ye isabet etti.

Şüpheli G.A. olay yerinden kaçarken, sırtından yaralanan A.A. ile Y.D. hastaneye kaldırıldı.

Polisin araştırmasında, G.A'nın babası A.A. ile ailevi nedenlerden dolayı kavga ettiği ve bu nedenle tüfekle ateş açtığı belirlendi.

G.A'nın yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürüyor.
Etiketler:
  • 01 Ocak 2017, Pazar 17:58
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
tesa tesa

terbiyesiz. baban olmasaydi sen bu dunyada olmazdin cehnemde yanacaksin hayirsiz evlat, monster evlat

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 01.01.2017 20:24
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar