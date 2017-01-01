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’a FaceTime şoku

Apple’a FaceTime şoku
Amerika'nın California eyaletinde 'ın kameralı iletişim uygulaması FaceTime'ı kullanan Garret Wilhelm isimli sürüsü kaza yaptı. Kazada 5 yaşındaki Moriah Modisette kurtarılamadı. Ailesi, çocuklarının ölümüne sebep olduğunu için teknoloji devine dava açtı. Davada, Apple'ın önemli oranda suçlu olduğu ve Wilhelm'in uygulamayı kullanmasını engelleyebilecekken sorumsuz davranarak gerekli sistemi telefona yüklemediği iddia edildi.
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