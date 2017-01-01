Apple’a FaceTime şoku

Amerika'nın California eyaletinde Apple'ın kameralı iletişim uygulaması FaceTime'ı kullanan Garret Wilhelm isimlisürüsü kaza yaptı. Kazada 5 yaşındaki Moriah Modisette kurtarılamadı. Ailesi, çocuklarının ölümüne sebep olduğunu için teknoloji devine dava açtı. Davada, Apple'ın önemli oranda suçlu olduğu ve Wilhelm'in uygulamayı kullanmasını engelleyebilecekken sorumsuz davranarak gerekli sistemi telefona yüklemediği iddia edildi.
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