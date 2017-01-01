Anne kız aynı okulda

Çanakkale'de yaşayan 24 yıllık evli 2 çocuk annesi Hülya Avcı'nın (43) öğrenim aşkı sınır tanımadı! Üniversiteye giden kızı Sara Avcı'nın ısrarlarıyla önce liseyi açık öğretimden bitirmeyi başardı. Ardından gözünü üniversiteye dikti! Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sanat Tarihi bölümünü kazandı. Şuan 3'üncü sınıfa giden Avcı, dersleriyle ilgilenirken ev işlerini ve çocuklarını da ihmal etmedi. Vize ve final döneminde derslerinin yoğun olduğunu, bu dönemde eşinin kendisine yardımcı olduğunu belirten Avcı, şunları söyledi: "Aslında azmettiricim kızım. Onun ısrarı üzerine oldu. Bir baktım üniversitedeyim. Kızımla aynı üniversiteyi paylaşmak çok güzel, hoş. Üniversite okumak isteyen ev hanımlarına tavsiyem, böyle bir hedefleri böyle bir istekleri varsa, güzel bir şey bence deneyebilirler. Evde vize ve final haftaları çok zor geçiyor, çok yoğun geçiyor. Evdeki her şey alt üst olabiliyor. Ev işleri, yemek olsun. Yani normal yaşam baya bir alt üst oluyor. 15 gün duruyor her şey. Babamız sağ olsun o zaman yardıma koşuyor."