Alman medyasından yeni operasyon

Eski adı Almanya'nın Sesi olan Deutsche Welle (DW) haber kuruluşu, dün gece İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı sonrası, Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajını zayıflatmak için yeni bir algı çalışmasına başladı.

Sözde terör karşıtı bu ülkelerin, söz konusu bu basın kuruluşları, hiç çekinmeden eli kanlı terör örgütünlerin PR'ını yapmaktan geri durmuyor.







KAYSERİ SALDIRISI SONRASI DA AYNI İŞE KOYULMUŞTU

Daha önce de Kayseri saldırısının "Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçramış durumda" haberi yaparak çirkin bir operasyona imza atmıştı.



