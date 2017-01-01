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Alman sından yeni operasyon

PKK terör örgütünün Avrupa'daki Kandil'i haline gelen 'da DW haber kuruluşu, Türkiye üzerinde kötü algı çalışmalarını devam ettiriyor

Alman medyasından yeni operasyon

Eski adı 'nın Sesi olan (DW) haber kuruluşu, dün gece İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı sonrası, Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajını zayıflatmak için yeni bir algı çalışmasına başladı.

Sözde terör karşıtı bu ülkelerin, söz konusu bu basın kuruluşları, hiç çekinmeden eli kanlı terör örgütünlerin PR'ını yapmaktan geri durmuyor.



KAYSERİ SALDIRISI SONRASI DA AYNI İŞE KOYULMUŞTU
Daha önce de Kayseri saldırısının "Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçramış durumda" haberi yaparak çirkin bir operasyona imza atmıştı.
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  • 01 Ocak 2017, Pazar 21:03
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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kdeniz kdeniz

bunları haber olarak okumayı bile tenezzül etmiyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 00:37
Alp Alp

Türkiyede bu kara propogandaya karşı her ülkede medya şirketleri satın alarak ve Tüm Avrupada yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına yardımda bulunarak Türkiye düşmanlığını engellemeli seyretmekle olmuyor.Türkiyenin tek derdinin kalınmak, ileri gitmek ve dünyadaki mazlum insanlara yardım etmek olduğu anlatılmalı.

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evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 00:28
Ahmet Şeng&#252;l Ahmet Şengül

Uzmanlar 2017' de #Almanya'da #Türklerin ayaklanmasını ve #Müslümanların Almaya'yı işgal etmesini bekliyor. @RT_Erdogan @dw_turkce @AruRemzi @Turkey23E

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evet5
hayır0
cevapla 01.01.2017 22:32
ihpus2922 ihpus2922

Düşmanlarımız avrupa ülkeleri..onların kurduğu birliğe girmek geri zekalılıktır.Tüm sınır kapılarını açmalı ve mülteciler serbest bırakılmalıdır.Ondan avrupa Türkiye'nin önünde diz çökecektir.Artık blöf yapma zamanı değildir..açın şu kapıları ve kapatın incirlik üstünü koalisyondaki düşmalarımıza.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 01.01.2017 22:31
MEHMET MEHMET

uzmanlar kim sizin istihbaratınızmı terörüstlerle ortak mı çalışıyor nereden bikiyorsunuz

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 01.01.2017 21:59
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