Alman medyasından yeni operasyon

Eski adı Almanya'nın Sesi olan Deutsche Welle (DW) haber kuruluşu, dün gece İstanbul Ortaköy'de 39 kişinin hayatını kaybettiği alçak terör saldırısı sonrası, Türkiye'nin uluslararası arenadaki imajını zayıflatmak için yeni bir algı çalışmasına başladı.
Sözde terör karşıtı bu ülkelerin, söz konusu bu basın kuruluşları, hiç çekinmeden eli kanlı terör örgütünlerin PR'ını yapmaktan geri durmuyor.
KAYSERİ SALDIRISI SONRASI DA AYNI İŞE KOYULMUŞTU
Daha önce de Kayseri saldırısının "Suriye iç savaşı Türkiye'ye sıçramış durumda" haberi yaparak çirkin bir operasyona imza atmıştı.
kalan karakter 1000
bunları haber olarak okumayı bile tenezzül etmiyorum
Türkiyede bu kara propogandaya karşı her ülkede medya şirketleri satın alarak ve Tüm Avrupada yerel Sivil Toplum Kuruluşlarına yardımda bulunarak Türkiye düşmanlığını engellemeli seyretmekle olmuyor.Türkiyenin tek derdinin kalınmak, ileri gitmek ve dünyadaki mazlum insanlara yardım etmek olduğu anlatılmalı.
Uzmanlar 2017' de #Almanya'da #Türklerin ayaklanmasını ve #Müslümanların Almaya'yı işgal etmesini bekliyor. @RT_Erdogan @dw_turkce @AruRemzi @Turkey23E
Düşmanlarımız avrupa ülkeleri..onların kurduğu birliğe girmek geri zekalılıktır.Tüm sınır kapılarını açmalı ve mülteciler serbest bırakılmalıdır.Ondan avrupa Türkiye'nin önünde diz çökecektir.Artık blöf yapma zamanı değildir..açın şu kapıları ve kapatın incirlik üstünü koalisyondaki düşmalarımıza.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
uzmanlar kim sizin istihbaratınızmı terörüstlerle ortak mı çalışıyor nereden bikiyorsunuz
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