‘Af’ mektubu

Konya'da yaşayan ZehraElber, 16 yaşındaykenağabeyinin arkadaşıGökhan Elber ile kaçarakevlendi. Ankara'ya yerleşen çiftin2 çocukları oldu.Bir süre sonra Gökhan Elber,eşine şiddet uygulamayabaşladı. İşkenceci kocasıtarafından sağ kulağının yarısıısırılarak koparılan ve ikincikattan atılan talihsiz kadıngeçen yıl ailesinin yanınadöndü. Boşanma davası açtı.Çılgına dönen koca, konuşmakiçin buluştuğu kadının vücudunakezzap attı. Uğradığı saldırısonucunda vücudunun yüzde70'i yanan ve tanınmaz halegelen genç Elber, bir yılboyunca yatağa bağımlı haldetedavi gördü. Gökhan Elber ise21 yıl hapse mahkum edildi.
BÜYÜK ŞOK YAŞADI!
45 kiloya kadar düşen ve günlerce acılar içinde kıvranan Zehra, boşanma davası devam eden kocasından gelen mektupla şok yaşadı. Gördüğü şiddeti hayatı boyunca unutamayacağını belirten genç kadın, "Cezaevindenmektup göndererek onuaffetmemi istiyor. Eğeraffedersem cezasınındüşürüleceğini yazıyor. Banabu yaptıklarından sonra hangiyüzle bu mektupları banagönderiyor anlamıyorum.Gönderdiği bütün mektuplarıyırttım, aklıma geldiğindeçıldıracak gibi oluyorum" dedi. Yüzü ve vücudu kezzap nedeniyle tamamen yanan genç kadın, kendisinden korkan iki çocuğuna sarılmak için gün sayıyor. Anne Ümmügülsüm Oktay ise, kızı Zehra'nın eski görünümüne kavuşabilmesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.
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