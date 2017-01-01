‘Af’ mektubu

Konya'da yaşayan Zehra Elber, 16 yaşındayken ağabeyinin arkadaşı Gökhan Elber ile kaçarak evlendi. Ankara'ya yerleşen çiftin 2 çocukları oldu. Bir süre sonra Gökhan Elber, eşine şiddet uygulamaya başladı. İşkenceci kocası tarafından sağ kulağının yarısı ısırılarak koparılan ve ikinci kattan atılan talihsiz kadın geçen yıl ailesinin yanına döndü. Boşanma davası açtı. Çılgına dönen koca, konuşmak için buluştuğu kadının vücuduna kezzap attı. Uğradığı saldırı sonucunda vücudunun yüzde 70'i yanan ve tanınmaz hale gelen genç Elber, bir yıl boyunca yatağa bağımlı halde tedavi gördü. Gökhan Elber ise 21 yıl hapse mahkum edildi.



BÜYÜK ŞOK YAŞADI!

45 kiloya kadar düşen ve günlerce acılar içinde kıvranan Zehra, boşanma davası devam eden kocasından gelen mektupla şok yaşadı. Gördüğü şiddeti hayatı boyunca unutamayacağını belirten genç kadın, "Cezaevinden mektup göndererek onu affetmemi istiyor. Eğer affedersem cezasının düşürüleceğini yazıyor. Bana bu yaptıklarından sonra hangi yüzle bu mektupları bana gönderiyor anlamıyorum. Gönderdiği bütün mektupları yırttım, aklıma geldiğinde çıldıracak gibi oluyorum" dedi. Yüzü ve vücudu kezzap nedeniyle tamamen yanan genç kadın, kendisinden korkan iki çocuğuna sarılmak için gün sayıyor. Anne Ümmügülsüm Oktay ise, kızı Zehra'nın eski görünümüne kavuşabilmesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.



Özcan SARAÇ