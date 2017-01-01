10 milyar liralık yatırım

Hükümet, Doğu ve Güneydoğu'da terörden zarar gören bölgelerin ayağa kaldırılması için başlattığı çalışmalara ara vermeden devam etti. Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'deki 7 bölgede yapılacak olan yatırımların maliyetinin ortalama 10 milyar lirayı bulduğu bildirildi. Birçok kentte de konut yapımına başlandığı ve Cizre'ye 10 bin kişilik yeni stadyum yapılacağı kaydedildi.



Barış ŞİMŞEK