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Uşak Üniversitesi Rektörü tutuklandı

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen /PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'in de bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

O rektör tutuklandı!

Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 'in de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

Uşak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, Uşak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik'in de bulunduğu 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Uşak Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Sait Çelik, yurt çalışanı Mustafa Ç, OHAL kapsamında kapatılan UFTADE Derneği Başkanı Muhammet K. ile üniversitede şoför olarak görev yapan Oğuz C. "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım" suçlamasıyla tutuklandı, akademisyen K.G. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Şüphelilerden akademisyenler A.K, N.Ş, U.Y. ile avukat H.D. ise savcılık tarafından adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uşak'ta 22 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Çelik, bazı akademisyenler ile 1 avukatın da yer aldığı 9 kişi gözaltına alınmıştı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 09:13
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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GreatT&#252;rkiye GreatTürkiye

Daha hala akademisyenlerden bir sürü Fetocu ve PKKcılar görev yapıyor. Bu rektör bozuntusu bu güne kadar nasıl alınmadı yahujQuery111005784208614415536_1483211135678?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 22:06
Akin Akin

Cezasini cektikten sonra Vatandasliktan atin bu hainleri.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 31.12.2016 14:12
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