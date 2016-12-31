TÜRKSAT’a 5 bomba

Gölbaşı Başsavcılığı'nca FETÖ'cü cuntacıların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yayınları kesmek amacıyla gittiği TÜRKSAT'ta yaşananların anlatıldığı fezlekenin ayrıntılarına ulaşıldı. 25 şüpheli ile 54 müştekinin yer aldığı fezleke iddianameye dönüştürülmesi için Ankara Başsavcılığı'na gönderildi. 13 cuntacının darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda toplandığı kaydedildi. TÜRKSAT'ın ele geçirilip kontrolünün sağlanması ve yayınların kesilmesi görevi verilen cuntacı teröristler, TÜRKSAT'a saat 03.14, 03.15, 03.17, 03.19 olmak üzere toplam 4 adet bomba attı. Bombayı ise cuntacı Ahmet Tosun'un talimatıyla cuntacı pilot Hüseyin Türk'ün attığı kaydedildi. "ARSLAN-6" koduyla atılan bombayı 93-0663 kuyruk numaralı F-16 uçağının bıraktığı ifade edildi.
ÖZTÜRK'Ü GÖRDÜM
Fezlekede, yayınları kesmek amacıyla görevlendirilen ekibin başındaki isim olan Yarbay Eray Uçkun, "Tatbikat olduğunu zannediyordum. Hava Üssü'nde Akın Öztürk'ü gördüm. Sabah, 143. Filoya gittim. Öztürk'ü içeri girerken gördüm. 'Ne istiyorsunuz? Başbakana söyleyeceğim' diyordu" dedi.
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