Tantan’dan Gülen’e koruma

Fethullahçı Terör Örgütü'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. CIA'ya çalışan Fetullah Gülen'in ABD'ye gittikten sonra, Ahmet Akgün adlı bir başkomiserin yakın koruma olarak gönderildiği belirtildi. Darbe Komisyonu'na gelen bilgide, EmniyetGenel Müdür YardımcısıErsin Yılmaz tarafından bakanlık makamına sunulan yazıda, "İstanbul EmniyetMüdürlüğü emrindegörevli 128058 sicilsayılı başkomiser AhmetAkgün (15 Temmuz'dansonra rutbeleri söküldü),emekli vaiz FetullahGülen'e yakın korumaolarak refakat etmek üzere 4 Mayıs-4 Haziran 1999 tarihleri arasındaAmerika'ya gönderilmiştir. Ancak,ABD'de bulunan Fetullah Gülen'intedavisi uzadığı için adı geçenkoruma görevlisi personelimizingörev süresinin, tümmasrafları korunan şahıstarafından karşılanmaküzere 4 Haziran'danitibaren uzatılması hususunutensiplerinize arz ederim" ifadeleri dikkat çekti. Komisyona gönderilen aynı yazıda, yakın korumanın dönemin İçişleri BakanıSadettin Tantan tarafından verildiği belirtilerek şöyle denildi: Bu yazıyı 12 Haziran'da dönemin İçişleri Bakanlığı müsteşarı (daha sonra Ankara Valiliği'ne atandı ve yaş haddi doluncaya kadar bu görevde bulundu) Yahya Gür, uygun buldu ve imzaladı. Aynı gün İçişleri BakanıSadettin Tantan "olur" verdi. Daha sonra her ay başkomiserin görev süresi aynı yöntemle uzatıldı. FetullahGülen tarafından masrafları karşılanan başkomiserin halinden son derece memnun olduğu ve kendisine son derece iyi bakıldığı bilinmektedir...
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