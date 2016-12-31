Tantan’dan Gülen’e koruma

Fethullahçı Terör Örgütü'yle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. CIA'ya çalışan Fetullah Gülen'in ABD'ye gittikten sonra, Ahmet Akgün adlı bir başkomiserin yakın koruma olarak gönderildiği belirtildi. Darbe Komisyonu'na gelen bilgide, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ersin Yılmaz tarafından bakanlık makamına sunulan yazıda, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli 128058 sicil sayılı başkomiser Ahmet Akgün (15 Temmuz'dan sonra rutbeleri söküldü), emekli vaiz Fetullah Gülen'e yakın koruma olarak refakat etmek üzere 4 Mayıs- 4 Haziran 1999 tarihleri arasında Amerika'ya gönderilmiştir. Ancak, ABD'de bulunan Fetullah Gülen'in tedavisi uzadığı için adı geçen koruma görevlisi personelimizin görev süresinin, tüm masrafları korunan şahıs tarafından karşılanmak üzere 4 Haziran'dan itibaren uzatılması hususunu tensiplerinize arz ederim" ifadeleri dikkat çekti. Komisyona gönderilen aynı yazıda, yakın korumanın dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan tarafından verildiği belirtilerek şöyle denildi: Bu yazıyı 12 Haziran'da dönemin İçişleri Bakanlığı müsteşarı (daha sonra Ankara Valiliği'ne atandı ve yaş haddi doluncaya kadar bu görevde bulundu) Yahya Gür, uygun buldu ve imzaladı. Aynı gün İçişleri Bakanı Sadettin Tantan "olur" verdi. Daha sonra her ay başkomiserin görev süresi aynı yöntemle uzatıldı. Fetullah Gülen tarafından masrafları karşılanan başkomiserin halinden son derece memnun olduğu ve kendisine son derece iyi bakıldığı bilinmektedir...



MEVLÜT YÜKSEL