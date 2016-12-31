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nda ele geçirildi

Şanlıurfa'nın ndaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'a ait 16 kilogram ele geçirildi.

Suriye sınırında patlayıcı ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'de sansasyonel eylemlerde kullanılmak üzere nda gönderdiği istihbaratını aldı.

Bunun üzerine sınır hattında inceleme yapan ekipler, Büyük Naneli Mahallesi'nde çuvallar içinde 16 kilogram toz TNT, yaklaşık 300 metre infilaklı fitil, 36 elektrikli kapsül, 6 intihar yeleği butonu ve 5 el bombası fünyesi buldu.

Ele geçirilen patlayıcı, incelenmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 17:43
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