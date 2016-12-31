Suç yarışı!

Survivor adlı yarışma programında popüler olan TanerTolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adıkarışan Taner, Taksim'de genç bir kızısimitçide alıkoydu. Şikayet üzerinegözaltına alınınca polisin elindenkaçmaya çalıştı. Ekipler alarma geçti. Genç adam, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş BüroAmirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil ekiplerin, olayı görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması büyük tepki topladı. Taner Tolga Tarlacı, bir süre önce de gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülmüştü.
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