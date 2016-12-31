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Suç yarışı!

Birçok adli olaya adı karışan Survivor Taner, Taksim’de genç bir kızı simitçide alıkoydu. Gözaltına alınan genç, “Moralim çok bozuk. Kendimde değilim” diye konuştu.

Suç yarışı!
Survivor adlı yarışma programında popüler olan Taner Tolga Tarlacı, önceki gece yine bir skandala imza attı. Yarışmadan ayrıldıktan sonra İstanbul'da çeşitli olaylara adı karışan Taner, Taksim'de genç bir kızı simitçide alıkoydu. Şikayet üzerine gözaltına alınınca polisin elinden kaçmaya çalıştı. Ekipler alarma geçti. Genç adam, İstiklal Caddesi'nde sivil Güven Timi ve Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Tarlacı, moralinin çok bozuk olduğunu o yüzden kaçtığını söyledi. Sivil ekiplerin, olayı görüntülemek isteyen gazetecileri tartaklaması büyük tepki topladı. Taner Tolga Tarlacı, bir süre önce de gece kulübünde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla 15 kişi tarafından dövülmüştü.

Mustafa KAYA
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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