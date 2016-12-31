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Son durak adli tıp

trafik kazası geçirdi, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede öldü. Cenaze namazı sırasında polis geldi. Zabun’u musalla taşından alıp, Adli Tıp’a götürdü

Son durak adli tıp
Eşi benzerine az rastlanır olay Manisa Soma'da yaşandı. 67 yaşındaki Fuat Zabun, bir otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Zabun'u Soma İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapıldı. Ancak yoğun bakımda yer olmadığı için özel bir hastaneye sevk edilen yaşlı adam kurtarılamadı. Hastane görevlileri cenazesini defnedilmek üzere yakınlarına teslim etti. İki çocuk babası Zabun'un ailesi, cenazeyi duyurmak için belediye hoparlörlerinden anons yaptırdı. Talihsiz adamın yakınları ve sevenleri de kılınacak öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazına katılmak için Soma Ulu Cami'ne gitti. Tam cenaze namazı kılınacakken cami bahçesine polis girdi. Ekipler, savcının talimatıyla cenazeyi otopsi için almaları gerektiğini söyledi. Gerekçe olarak da 'özel hastane görevlilerinin trafik kazası nedeniyle hayatını kaybeden Zabun'un ölümünü adli olay olmasına rağmen durumu polise bildirmeden cenazeyi aileye verilmesi' gösterildi. 'un yakınları büyük şaşkınlık yaşadı. Polisin dikkatiyle cenaze gömülmeden durum fark edilmiş oldu. Musalla taşınan konulan cenaze yeniden Soma İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından da aileye teslim edildi. Fuat Zabun'un cansız bedeni bu defa ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Soma İlçe Mezarlığına defnedildi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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