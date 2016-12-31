Son durak adli tıp

Eşi benzerine az rastlanır olay Manisa Soma'da yaşandı. 67 yaşındaki Fuat Zabun,bir otomobil ile motosikletinçarpışması sonucu yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Zabun'u Soma İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapıldı. Ancakyoğun bakımda yer olmadığı içinözel bir hastaneye sevk edilenyaşlı adam kurtarılamadı. Hastane görevlileri cenazesini defnedilmek üzere yakınlarına teslim etti. İki çocuk babası Zabun'un ailesi, cenazeyi duyurmak için belediye hoparlörlerinden anons yaptırdı. Talihsiz adamın yakınları vesevenleri de kılınacak öğlenamazının ardından kılınacakcenaze namazına katılmak içinSoma Ulu Cami'ne gitti. Tam cenaze namazı kılınacakken cami bahçesine polis girdi. Ekipler, savcının talimatıyla cenazeyi otopsi için almaları gerektiğini söyledi. Gerekçe olarak da 'özel hastane görevlilerinintrafik kazası nedeniyle hayatınıkaybeden Zabun'un ölümünü adliolay olmasına rağmen durumupolise bildirmeden cenazeyi aileyeverilmesi' gösterildi. Fuat Zabun'un yakınları büyük şaşkınlık yaşadı. Polisin dikkatiyle cenaze gömülmeden durum fark edilmiş oldu. Musallataşınan konulan cenaze yenidenSoma İlçe Devlet Hastanesinekaldırıldı. Yapılan otopsininardından da aileye teslim edildi. Fuat Zabun'un cansız bedeni bu defa ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Soma İlçe Mezarlığına defnedildi.
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