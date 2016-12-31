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Yıldırım'ın eşi , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya ile ve i gerçekleştirdi

Semiha Yıldırımdan çocukevine ziyaret

'ın eşi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı İstanbul'da ve ni etti.

Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Yıldırım ve Kaya, huzurevi sakinleriyle tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutladı, sohbet etti.

Ziyaret sırasında odasına konuk olduğu bir huzurevi sakini duygulanırken, başka bir sakin de Yıldırım'a ahşap tepsi armağan etti.

Semiha Yıldırım ve Bakan Kaya daha sonra Maltepe'deki Uğur Böceği Çocukevine geçti.

Burada çocuklara şeker ikram edip oyuncak veren Yıldırım ve Kaya, bir süre çocuklarla ilgilenip onlarla sohbet etti.​
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 22:50
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