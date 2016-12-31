Selfie kurbanı

Karakış yüzünü gösterdi. Hayat durma noktasına geldi. Mersin’i ise sel vurdu. Selfie çekerken denize düşen milli tekvandocu Soner Yılmaz’ı arama çalışmaları sürerken, genç çiftin boğulduğu, kızlarının da kaybolduğu olayın yürek burkan ayrıntıları ortaya çıktı...
Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Kar yağışı ve fırtına ülkenin büyük bölümünde görüldü. Yollara kapandı, hayata adeta durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde kar kalınlığı 3 metreye kadar ulaştı. Mersin'de çarşamba günü başlayan yağış aralıksız 19 saat sürdü. Birçok ev ve işyerini su basarken, araçlar yolda kaldı. 21 yaşındaki milli tekvandocu Soner Yılmaz da sel sularının önünde selfie çekmek istedi. Bu sıradadenize düştü. Azgın dalgaların arasında kayboldu. Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Aramaları gözü yaşlı izleyen anne Songül ve baba Kenan Yılmaz, bölgeden bir an olsun ayrılmadı. Acılı anne, "Ben nasıl gideyim eve? Oğlum burada suyun içinde üşüdü şimdi" diyerek gözyaşı dökerken, baba Kenan Yılmaz ekiplere, "Ne oluroğlumu bulun. En azındancesedini bulun. Ona son birkez bakayım. Ne gerekirseyaparım. Yeter ki onu bulun" diye yalvardı. Mersin'i vuran sel felaketinde Serkan Genç ile eşiFatma Genç, boğularak hayatını kaybetti. 2 yaşındaki kızlarıMiray ile komşuları Sultan Uncu (25) kayboldu. Yürek burkan olayın ayrıntıları ortaya çıktı. SerkanGenç, her sabah olduğu gibi önceki sabahta, hastanede çalışan eşi Fatma Genç ve eşinin iş arkadaşı olan komşuları Sultan Uncu'yu da alarak evden çıktı. Önce 2.5 yaşındaki kızı Miray'ı kreşe, eşi ve komşusunu da hastanheye bırakıp, kendi işine gidecekti. Ancak olmadı. Suyun yola taştığını gören Genç, geçebileceğini düşünerek yoluna devam etti. Azgın sularakapılan otomobil, dereyesürüklendi. Çift boğularak ölürken, kaybolan küçük Miray ile komşuları Sultan Uncu'yu arama çalışmaları sürüyor. Fatma Genç'in babası Ali Kırmızı, "Büyük acı yaşıyoruz ama Allah'tangeldi ne diyelim?" dedi.
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