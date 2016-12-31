Rehine krizi

Kocaeli'de L.Ö. (37) önceki gece akrabası K.T'nin (67) evine gitti. Genç, tartıştığı yaşlı adamı pompalı tüfekle rehin aldı. Gece boyu silah zoruyla evde tutulan K.T. kaçmayı başardı. Polis merkezine gitti. Özel Harakat Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de katıldığı operasyonda L.Ö.'ye teslim olması yönünde anonslar yapıldı. Ancak sonuç alınamadı. Şüpheli akrabaları tarafından ikna edilince, silahla birlikte pencereden çıkarak polise teslim oldu. Gözaltına alınan L.Ö'nün silahla ateş etme, tehdit, yaralama gibi suçlardan arandığı tespit edildi. Zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.