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Köprü geçişlerinde sürpriz indirim!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan geçiş ücretinin bu gece itibarıyla 65,65 liraya düşürüldüğünü açıkladı. Arslan, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise geçiş ücreti 15 lira 95 kuruş olacak." dedi.

Köprü geçişlerinde sürpriz indirim!

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlığın 2016 yılı değerlendirmelerini yapmak ve 2017 yılının hedeflerinin açıklamak üzere basın toplantısı düzenledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın toplantıda yaptığı açıklamaya göre Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişler yarından itibaren yüzde 20 indirimli olacak. Buna göre 'nden geçiş ücreti 65,65 TL ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişler 15,95 TL olarak ücretlendirilecek.

Arslan ayrıca, Ankara Keçiören metrosunun 5 Ocak 2017 saat 14.00'te açılacağını söyledi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 11:43
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