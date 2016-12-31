Metro onlara emanet

AnkaraBüyükşehirBelediyesi, metro hatlarında güvenlikönlemlerini arttırdı. Belediyeye bağlıBUGSAŞ bünyesindeki özel eğitimliK-9 köpekleri belirli duraklardagörev almaya başladı. Terör ve asayişolaylarına yönelik metro hatlarındaaramalarda kullanılan Ende ve Rio isimliiki Alman kurdu köpek, Ankaralılar'danda büyük ilgi topladı. Vatandaşlar"Terör olaylarında caydırıcı olacaklarınıdüşünüyorum" açıklamasını yaptı.
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