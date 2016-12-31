Metro onlara emanet

Ankara Büyükşehir Belediyesi, metro hatlarında güvenlik önlemlerini arttırdı. Belediyeye bağlı BUGSAŞ bünyesindeki özel eğitimli K-9 köpekleri belirli duraklarda görev almaya başladı. Terör ve asayiş olaylarına yönelik metro hatlarında aramalarda kullanılan Ende ve Rio isimli iki Alman kurdu köpek, Ankaralılar'dan da büyük ilgi topladı. Vatandaşlar "Terör olaylarında caydırıcı olacaklarını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.