Meslek hastalığı var

Manisa'da yaşayan Yaraş Çifti'nin kızları 4 yaşındaki Ayşe'nin hastalığına bir türlü teşhis konulamadı. Ateşi çıkan, yüzü moraran Ayşe'nin durumu Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık aileden kan alınıp, Ankara'ya gönderdi. Üç çocuklu Seyfettin ve Elif Yaraş çifti, kan örneklerinin alınmasının ardından Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne çağrıldı. Burada yapılan kontrollerde küçük Ayşe'nin kanında cıva ve antimon elementine rastlandı. Baba ve diğer iki çocukta bulgular düşük düzeyde çıkarken, annene herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrika işçisi olarak çalışan baba Seyfettin Yaraş "Antimon elementini araştırdım. Demiri yumuşatıp, çabuk şekil almasını sağlıyormuş. Ben işyerinde demir üzerine çalışıyordum. Kızıma elementin buradan geldiğini düşündüm. İşimden istifa ettim" diye konuştu. Anne Elif Yaraş da Ayşe'nin doğduğundan bu yana hasta olduğunu belirterek, "Kızımda normalin dört katı antimon çıktı. Kızımın dalak ve karaciğeri büyük. Bu maddelerin nereden geldiği kesinleşirse tedaviye başlanacak. Türkiye'de böyle üç örnek olduğunu söylediler. Diğer hastalar şimdi yatağa bağlı yaşıyormuş. Çünkü omuriliğe zarar veriyormuş. Ben de kızımın bu hale düşmesini istemiyorum" diye konuştu.