Meslek hastalığı var

Manisa'da yaşayan Yaraş Çifti'nin kızları 4 yaşındaki Ayşe'nin hastalığına bir türlü teşhis konulamadı. Ateşi çıkan, yüzü moraran Ayşe'nin durumu Sağlık Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık aileden kan alınıp, Ankara'ya gönderdi. Üççocuklu Seyfettin veElif Yaraş çifti, kanörneklerinin alınmasınınardından Ankara MeslekHastalıkları Hastanesi'neçağrıldı. Burada yapılankontrollerde küçükAyşe'nin kanındacıva ve antimonelementine rastlandı. Baba ve diğer iki çocukta bulgular düşük düzeyde çıkarken, annene herhangi bir bulguya rastlanmadı. Sanayide buzdolabı rafı üretimi yapan bir fabrika işçisi olarak çalışan baba Seyfettin Yaraş "Antimon elementiniaraştırdım. Demiriyumuşatıp, çabuk şekilalmasını sağlıyormuş.Ben işyerinde demirüzerine çalışıyordum.Kızıma elementin buradangeldiğini düşündüm. İşimden istifa ettim" diye konuştu. Anne Elif Yaraş da Ayşe'nin doğduğundan bu yana hasta olduğunu belirterek, "Kızımda normalin dört katı antimon çıktı. Kızımın dalak ve karaciğeri büyük. Bu maddelerin nereden geldiği kesinleşirse tedaviye başlanacak. Türkiye'de böyle üç örnek olduğunu söylediler. Diğer hastalar şimdi yatağa bağlı yaşıyormuş. Çünkü omuriliğe zarar veriyormuş. Ben de kızımın bu hale düşmesini istemiyorum" diye konuştu.
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