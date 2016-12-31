TBMM Genel Kurulu, 1 Ocak - 31 Aralık 2016 tarihleri arasında 152 birleşimde 905 oturum gerçekleştirdi. Bin 376 saat 38 dakika çalışan Genel Kurulda 74 bin 689 sayfa tutanak tutuldu.

Meclise sunula 2 bin 341 tasarı ve tekliften 112'si yasalaştı. 2 bin 60'ı hakkında komisyonda çalışmalar devam ediyor, 316'sı ise gündemde yer alıyor.

EN FAZLA ÇALIŞAN 3 KOMİSYON

Yıl içinde ihtisas ve araştırma komisyonları ise bin 712 saat 49 dakika mesai yaptı. Komisyonların çalışmalarında, 34 bin 247 sayfa tutanak tutuldu.

İhtisas komisyonlarından Plan ve Bütçe Komisyonu 617 saat 37 dakika, Anayasa Komisyonu 151 saat 52 dakika, araştırma komisyonlarından Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz Darbe Girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu 143 saat 32 dakika çalışma yaptı.

3 MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU KURULDU

Milletvekilleri, TBMM Başkanı ve Bakanlar Kurulu üyelerinin yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına sundukları 514 sözlü soru önergesinden 43'ü cevaplandırıldı.

2016 yılında TBMM Başkanlığınca işleme alınan 8 bin 730 adet yazılı soru önergesinden 657'si süresi içinde, 3 bin 124'ü ise süresi geçtikten sonra cevaplandırıldı. Önergelerden bin 24'ünün ise işlem süreci devam ediyor.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerce verilen Meclis Araştırması açılması yönündeki bin 257 önergeden 118'i gündemde, bin 130'u Genel Kurulun bilgisine sunulmayı bekliyor. 9'u ise Genel Kurulda görüşülerek 3 Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına karar verildi.

Yıl içinde TBMM Başkanlığınca 14 gensoru önergesi işleme alındı, 11'i üzerinde Genel Kurulda yapılan görüşmeler sonucunda gündeme alınması reddedildi, iki önerge, sahiplerince geri çekildi, birinin ise işlem süreci devam ediyor.