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Maraş şehidine ağladı

Maraş şehidine ağladı
Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu düşen Piyade Uzman Onbaşı Ayhan Güzel (26) için dün Gaziantep'te tören düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babası Güzel, törenin ardından karayoluyla memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'ne gönderildi. Oğlunun tabutuna sarılan anne Yeter Güzel, "Evladımı cennete uğurluyorum" diye feryat etti. 1 yıllık asker olan Şehit Güzel, gözyaşları arasında toprağa verildi. Babasını 10 yıl önce kaybeden şehidin, 5 kız ve 7 erkek kardeşinin bulunduğu öğrenildi.

Sırrıberk ARSLAN
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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