Maraş şehidine ağladı

Suriye'de sürdürülen Fırat KalkanıHarekatı'nda terör örgütü DEAŞ'ın saldırısısonucu şehit düşen Piyade Uzman OnbaşıAyhan Güzel (26) için dün Gaziantep'tetören düzenlendi. Evli ve 1 çocuk babasıGüzel, törenin ardından karayoluylamemleketi Kahramanmaraş'ın Elbistanİlçesi'ne gönderildi. Oğlunun tabutunasarılan anne Yeter Güzel, "Evladımıcennete uğurluyorum" diye feryat etti.1 yıllık asker olan Şehit Güzel,gözyaşları arasında toprağa verildi.Babasını 10 yıl önce kaybeden şehidin,5 kız ve 7 erkek kardeşinin bulunduğuöğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.