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İstanbul'da araç kundaklayan terör örgütü 'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen da gözaltına alınan 4 şüpheliden 2' si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.

Kundakçı teröristlere operasyon
ekiplerinin, araç kundaklayan şüphelilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında belirlenen 4 şüpheli takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlendi. Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada


OPERASYON ANI KAMERADA
Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, ekiplerin özel harekat polisleri eşliğinde adreslere girdikleri görülüyor. Adreslere giren ekipleri şüphelileri gözaltına alıyor.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Y. ile N.M.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, V.B. ve M.O. isimli 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 17:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T.C. T.C.

CEZALAR AĞIR OLMALI.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 31.12.2016 21:40
Hamdi Hamdi

Millet olarak terörü tamamen sileceğiz İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır0
cevapla 31.12.2016 18:08
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