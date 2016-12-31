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Kücük kahraman

Canay Babaoğlu, anaokulunda itfaiyenin verdiği dersi unutmadı. Önceki gece soba dumanından etkilenen ailesinin hayatını kurtardı. Minik kahraman büyüdüğünde insanlara yardım etmek için itfaiyeci olmak istediğini açıkladı

Kücük kahraman
Gaziantep'te yaşayan Canay ve Habibe Babaoğlu çifti, geçtiğimiz gece soba yanan odada uykuya daldı. Gece uyanan ve babasıyla aynı adı taşıyan 6 yaşındaki Canay, odada fark ettiği kötü kokudan etkilenerek annesini ve babasını uyandırmaya çalıştı. Ancak ailesini bir türlü uyandırmayı başaramadı. Bunun üzerine anaokulunda zehirlenmeleri karşı kendilerine eğitim veren itfaiye ekiplerinin anlattıklarını hatırladı. Kapıları ve pençelere açtı. Komşulardan yardım istedi. Böylece olay yerine gelen sağlık ekipleri sayesinde dumandan etkilenen ailesi hastaneye kaldırıldı. Ailesinin hayatını kurtaran ve tüm Türkiye'nin ilgisini çeken Canay, "Büyüyünce itfaiyeci olmak istiyorum" dedi.
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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