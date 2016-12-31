Dümeni kitlenen Türk teknesi Alcatras, Kos Adası yakınlarında karaya oturdu. Paniğe kapılan Yunanistan, teknede ASELSAN’ın ürettiği ‘Korkut’ isimli Hava Savunma Sistemi’nin olduğu iddiasında bulundu! Konuyla ilgili Ulaştırma Bakanlığı, “Böyle bir yük olduğuna dair bilgi yok” açıklaması yaptı
İstanbul Tuzla'dan Antalya'ya hareket eden Alcatras isimli Türk balıkçı teknesi, 26 Aralık tarihinde teknik bir arıza nedeniyle sürüklendi. Kontrolden çıkan gemi, bir süre sonra Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'nın 100 metre yakınlarında karaya oturdu. Son dönemde Kardak Kayalıkları'nda Türk ve Yunan Sahil Güvenliği arasında çekişmesi yaşanırken, bu olay yeni bir gerilimi daha ateşledi. Karaya oturan tekneye hava koşulları nedeniyle yapılan yardımlar fayda etmedi. Devreye Türk Sahil Güvenlik ekipleri girdi.
GERİLİM TIRMANDI
Üç günün ardından başlanan kurtarma çalışmalarını Türk ve Yunanlı ekipleri gerçekleştirdi. Teknenin dümeninin kitlenmesi sonucu karaya oturduğunu öğrenildi. Yunan medyası ise olayı çarpıtmayı tercih etti! Olayla ilgili yapılan haberlerde "Türkler yeni birKardak krizi mi tezgahlıyor?" ifadelerine yer verildi. Ayrıca bazı medya kuruluşları, teknede ASELSAN'ın geliştirdiği hava savunma sistemi olan 'Korkut' isimli Hava Savunma Sistemi'nin taşındığını iddia etti. "turkishnavy.net" adlı internet sitesi ve Yunan medyasında gündeme gelen görüntüler için de tekne güvertesindekibrandanın şekli, Korkut'a çok benzediğinedair ifadelere yer verildi. Sistemin Antalya'ya test amacıyla gönderildiğini söylenen bu sistemin Yunan yetkililer tarafından el konulduğu söylendi. Ulaştırma Bakanlığı ise gemide Aselsan'a ait savunma mekanizmalarına ait yük olduğuna ilişkin iddiaları doğrulamadı. Yetkililer, "Böyle bir yük olduğuna dair bilgi yok" dedi.
Yunan medyasında verilen haberde, karayaoturan teknede hava savunma sistemitaşındığı iddia edildi.
ASELSAN'ın geliştirdiği KorkutHava SavunmaSistemi, hızlı su üstühedeflerine, karahedeflerine ve enönemlisi gemiyegelen güdümlüfüzelere karşısavunmadakullanılıyor.
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