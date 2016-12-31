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Komşusunu katletti

Komşusunu katletti
İstanbul Zeytinburnu'nda dün Nurettin E., aynı apartmanda oturduğu Pevrül Atasever (47) ile kızını taciz ettiği iddiasıyla tartışma yaşadı. Nurettin E., Atasever'i bıçakladı. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kaçtı. Sesleri duyan bina sakinleri polisi aradı. Ağır yaralanan Atasever hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Nurettin E. ise tutuklandı.

Emir SOMER
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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