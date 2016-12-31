Kar yağışı ve fırtına tüm yurtta etkili oldu

100 ARAÇ MAHSUR KALDI
Bursa'da özellikle Uludağ'da etkili olan kar yağışı ve tipi yılbaşı tatili için oteller bölgesine giden tatilcilere zor anlar yaşattı. Zincir takmalarına rağmen yolda kalan ve kara saplanan araçlar Uludağ Jandarma Komutanlığı'na ait 9 karmotoru ve 1 UTV aracı ile çıkartıldı. Ekipler ayrıca araç sürücülerine gece yiyecek ve içecek verdi. Bursa-Uludağ karayolunun 10 ve17. kilometrelerinde kontrollerini artıran emniyet güçleri, araçların zincirsiz geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri ise yolların kapanmaması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.
KARDAN ÇEVİK KUVVET
Denizli'de kar yağışı iki gün etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreyi aşarken, kent merkezinde ise 20 santimetreyi geçti. Birçok kişi de kardan adamlar yaptı. Çeşit çeşit kardan adamlar yapanlar bunların fotoğraflarını da çekerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Fotoğraflar arasında en çok ilgiyi, üzerinde miğfer, hücum yeleği, çavuş rütbesi ve telsizi olan kardan jandarma ile kardan çevik kuvvet çekti.
DALGALAR LİMANI DÖVDÜ
Zonguldak'ta 2 günde metrekareye 10 kilogram yağış düştü. Saatteki hızı yer yer 40 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Limana kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 7 metreyi aşarak liman içine kadar girdi. Balıkçı tekneleri olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
VATANDAŞLAR EĞLENDİ
Başkent'te aralıklarla devam eden kar yağışı tüm şehri beyaz örtüyle kapladı. Kar özlemini gidermek isteyen Ankaralılar parklara akın etti. Kimi vatandaşlar kartopu savaşı yaparak, kimisi de kardan adam yaparak gönüllerince eğlendi. Karla kaplanan şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
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