İşadamına dava

Turgut İlaçları şirketinin sahibi MehmetTunç Turgut, 9 ay önce boşandığıSelmin Turgut ile yeniden mahkemelikoldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul AsliyeHukuk Mahkemesi'ne başvuran SelminTurgut, eski eşinin 10 Ekim günüSarıyer'deki evine geldiğini ve evdekiayaklı lamba ve masayı çaldığını söyleyerekdava açtı. İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığı'na da ihbarda bulunan Turgut,eski eşinin hırsızlık suçundan yargılanmasınıistedi. Selmin Turgut'un şikayeti üzerinebaşlatılan soruşturma kapsamında,Mehmet Turgut ifadeverdi. Ünlü iş adamı ifadesinde,eski eşinin iddia ettiği gibideğil, söz konusu eşyalarınkendisine ait olduğunu söyledi.Mehmet Turgut, aralarındabulunan hukuki itilafın suçunsuru oluşturmayacağını ilerisürdü.
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