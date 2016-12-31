Yol Durumu
  1. Baltayla öldürmüşler
  2. Bir kurşun da bana sıkın

İşadamına dava

İşadamına dava
Turgut İlaçları şirketinin sahibi Mehmet Tunç Turgut, 9 ay önce boşandığı Selmin Turgut ile yeniden mahkemelik oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Selmin Turgut, eski eşinin 10 Ekim günü Sarıyer'deki evine geldiğini ve evdeki ayaklı lamba ve masayı çaldığını söyleyerek dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da ihbarda bulunan Turgut, eski eşinin hırsızlık suçundan yargılanmasını istedi. Selmin Turgut'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Turgut ifade verdi. Ünlü iş adamı ifadesinde, eski eşinin iddia ettiği gibi değil, söz konusu eşyaların kendisine ait olduğunu söyledi. Mehmet Turgut, aralarında bulunan hukuki itilafın suç unsuru oluşturmayacağını ileri sürdü.

Dilek YAMAN
Etiketler:
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar