İşadamına dava

Turgut İlaçları şirketinin sahibi Mehmet Tunç Turgut, 9 ay önce boşandığı Selmin Turgut ile yeniden mahkemelik oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Selmin Turgut, eski eşinin 10 Ekim günü Sarıyer'deki evine geldiğini ve evdeki ayaklı lamba ve masayı çaldığını söyleyerek dava açtı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na da ihbarda bulunan Turgut, eski eşinin hırsızlık suçundan yargılanmasını istedi. Selmin Turgut'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Mehmet Turgut ifade verdi. Ünlü iş adamı ifadesinde, eski eşinin iddia ettiği gibi değil, söz konusu eşyaların kendisine ait olduğunu söyledi. Mehmet Turgut, aralarında bulunan hukuki itilafın suç unsuru oluşturmayacağını ileri sürdü.



Dilek YAMAN