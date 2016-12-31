Yol Durumu
  1. Türk jetleri teröristlere bomba yağdırdı!
  2. TSK'da 'ByLock' temizliği

İDO ve BUDO seferleri iptal

Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini, BUDO ise bazı seferlerini iptal etti.

Yola çıkacaklar dikkat! Seferler iptal

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini, (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:

:

06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot

07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü

08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

Bursa Deniz Otobüsleri:

08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Etiketler: ,
  • 31 Aralık 2016, Cumartesi 10:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar