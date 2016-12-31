İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:
İstanbul Deniz Otobüsleri:
06:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
07:00 Yenikapi - Bandirma Hızlı Feribot
07:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:15 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
07:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
07:45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
Bursa Deniz Otobüsleri:
08:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:30 tarihindeki İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
İDO ve BUDO seferleri iptal
Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle İDO tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini, BUDO ise bazı seferlerini iptal etti.
İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm iç hat deniz otobüsü seferlerini, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini açıkladı. İptal edilen dış hat seferleri şöyle:
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