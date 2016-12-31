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Her şey çocuklar için!

Her şey çocuklar için!
Turkuvaz Grubu 2017 yılının Ocak ayına iki güzel dergi ile merhaba diyor: Minika Çocuk ve Minika Go. Bu iki dergi, okul öncesi ve okullu çocukların hayal dünyalarını, becerilerini geliştirmeye yönelik olarak tasarlandı. Türkiye'nin seçkin yazar ve çizerlerini bir araya getiren Çocuk ve , çocuklara yeni dünyaların kapılarını açacak. Hem eğlendirici hem öğretici olmayı hedefleyen dergileri rakiplerinden ayıran en önemli özellik çocuklarda kendi kültür ve değerleriyle ilgili bir farkındalık yaratmak... Unutmadan bu dergiyi çocuklar için yine çocuklarla birlikte hazırlıyoruz!
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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