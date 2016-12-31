Her şey çocuklar için!

TurkuvazDergiGrubu 2017yılının Ocakayına ikigüzel dergiile merhabadiyor: MinikaÇocukve MinikaGo. Buiki dergi,okul öncesive okulluçocuklarınhayal dünyalarını, becerilerini geliştirmeyeyönelik olarak tasarlandı. Türkiye'nin seçkinyazar ve çizerlerini bir araya getiren MinikaÇocuk ve Minika Go, çocuklara yeni dünyalarınkapılarını açacak. Hem eğlendirici hem öğreticiolmayı hedefleyen dergileri rakiplerinden ayıranen önemli özellik çocuklarda kendi kültürve değerleriyle ilgili bir farkındalık yaratmak...Unutmadan bu dergiyi çocuklar için yineçocuklarla birlikte hazırlıyoruz!
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