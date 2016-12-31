Hainler temizleniyor

Adalet Bakanlığıverileri, FETÖ'nün 15Temmuz öncesinde devlettenasıl yuvalandığını gözlerönüne serdi. Verilere görebugüne kadar 103bin 783 kişiyeFETÖ üyeliğive bağlantılarınedeniyle işlemyapıldı. Buverilere görebeklenin aksineen yüksektutuklama kararı, askerlerdendeğil, emniyet teşkilatındanoldu. 15 Temmuz'dan sonra13 bin 438 polis hakkındaişlem yapıldı. Bunlardan 7bin 604'ü tutuklandı, 3 bin589 polis hakkında ise "adlikontrolle serbest bırakma"kararı verildi.
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