Hainler temizleniyor

Adalet Bakanlığı verileri, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesinde devlette nasıl yuvalandığını gözler önüne serdi. Verilere göre bugüne kadar 103 bin 783 kişiye FETÖ üyeliği ve bağlantıları nedeniyle işlem yapıldı. Bu verilere göre beklenin aksine en yüksek tutuklama kararı, askerlerden değil, emniyet teşkilatından oldu. 15 Temmuz'dan sonra 13 bin 438 polis hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 7 bin 604'ü tutuklandı, 3 bin 589 polis hakkında ise "adli kontrolle serbest bırakma" kararı verildi.



