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’nün bir numaralı firarisi Öksüz’ün, 2012’de Bedir Üniversitesi’nde bir a katıldığı ve burada Gülen’in kitabından alıntılar yaptığı ortaya çıktı

FETÖ konferansı
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün Hava Hava Kuvvetleri imamı Adil Öksüz, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hakkında yakalama emri çıkartılan Öksüz, hala bulunamadı. Darbe girişiminin bir numaralı firarisi Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buna göre Öksüz, 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli iken örgüte yakınlığıyla bilinen Arnavutluk'taki Bedir Üniversitesi'nde yapılan a katıldı. Konferansta sunum yapan kişiler arasında 'ün serbest bırakıldıktan sonra aradığı Prof. Dr. Recep Kaymakcan da vardı. Firari Öksüz, konferansta "Kuran ve Tevrat'ta anne-baba haklarının korunması" konulu bir sunum yaptı. Öksüz'ün yaptığı konuşmada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 'Sonsuz Nur' kitabından da örnekler verdiği anlaşıldı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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