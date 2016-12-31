FETÖ konferansı

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Akıncı Üssü'nde yakalanan FETÖ'nün Hava Hava Kuvvetleri imamı AdilÖksüz, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Hakkında yakalama emri çıkartılan Öksüz, hala bulunamadı. Darbe girişiminin bir numaralı firarisi Öksüz'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı. Buna göre Öksüz, 11-13 Mayıs 2012 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde görevli iken örgüte yakınlığıyla bilinen Arnavutluk'taki Bedir Üniversitesi'nde yapılan konferansa katıldı. Konferansta sunum yapan kişiler arasında Adil Öksüz'ün serbest bırakıldıktan sonra aradığı Prof. Dr. Recep Kaymakcan da vardı. Firari Öksüz, konferansta "Kuran ve Tevrat'ta anne-baba haklarınınkorunması" konulu bir sunum yaptı. Öksüz'ün yaptığı konuşmada terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 'Sonsuz Nur' kitabından da örnekler verdiği anlaşıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.