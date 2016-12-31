Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına siber saldırı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Bakanlığın, 15 Temmuz'dan sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılarla karşı karşıya kaldığını belirtti. BTK, Telekom, ilgili birimler ve bakanlık Bakanlık Bilgi İşlem başkanlığı ile tedbirlerin alındığını söyleyen yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye'nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" dedi.
YILBAŞI GECESİ İÇİN SALDIRI HAZIRLIĞI!
Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını ifade ederken, tüm birimlerle koordineli bir şekilde tüm tedbirlerin alındığını söyledi.
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bu saldırı ve sabotajların bir kısmı içeriden olabilir. bu nedenle TEİAŞ bünyesindeki yük tevzi merkezleri derhal mercek altına alınmalıdır. burada çalışan kilit personeller dikkatli seçilmelidir.
Devlet, birbiriyle senkronize edilmiş çok güçlü bant genişliğine sahip süper bilgisayarlarla onlarca datacenter kurmalı. Bir birim devre dışı kaldığında tıpkı bir jeneratör gibi diğer birim devreye girer ve siber saldırılar denize atılmış çakıl taşlarından öteye geçemez. Bir noktaya saldırmak kolaydır.. saniyede katrilyon işlem yapan 1 petaflop ve binlerce petaflop güce sahip süper bilgisayarlara karşı koymak ancak benzer yapılarla mümkündür. Bir süper bilgisayar koca bir datacenter'ı devre dışı edecek güce sahiptir. Türkiye, alt yapısını dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarına sahip olmadan güvende tutamaz. Milyarlarca dolarlık nükleer tesislerin güvenliği sağlanamaz. Bu güce kavuşmak için belki milyarlarca tl yatırım yapmak gerekebilir ancak yüzmilyarlarca yatırımımızı güvenceye almayı sağlayacaktır. Devlet, çalıştırdığı mühendislerini oyuncaklarla uğraşmayı bıraktırmalı. Adamlar yakında yottabytelarla ifade edilen ramler kullanacak!
Türk hacker lara sesleniyorum, sizlerde pensilvanyadaki fetoş'un elektrik hatlarına saldırı düzenleyin elektriğe çarpılsın
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