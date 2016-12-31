Elektrik kesintileri havadan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul'un bazı bölgelerinde yaşanan elektrik kesintilerinin, elektriğin yetersizliğinden değil, yoğun kar yağışı ve fırtınadan kaynaklandığını açıkladı. Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde yaşanan kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu'dan gelen ve İstanbul'u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmaların, kötü hava şartlarına rağmen ara verilmeden gerçekleştirildiği belirtildi.
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