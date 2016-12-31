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El Bak!

Dünya seyretti, Türkiye harekete geçti. Harekatı, hız kesmedi. ’taki DEAŞ hedefleri yerle bir edildi. ABD’nin vermediği hava desteği ise Rusya’dan geldi. Bombardımanlarda toplam 38 teröristin öldürüldüğü bildirildi

El Bak!
ABD öncülüğünde 2014 yılında DEAŞ karşıtı bir koalisyon hazırlandı. Bu koalisyonun içinde 63 ülke yer aldı! Ancak bu ülkeler DEAŞ'la mücadele etmek yerine terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye destek sağladı. Bunun üzerine Türkiye'nin sabrı taştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarını korumak için 4 ay önce Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı başlattı. Çok sayıda kent, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. Tüm bunlardan sonra Ankara ve Rusya, 5 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye için tarihi bir adım attı. 2 ülkenin garantörlüğünde Esad güçleri ve muhalifler arasında ateşkes sağlandı. Terör örgütleri DEAŞ ve YPG ateşkes dışında bırakıldı. Ateşkesin başarılı olması durumunda rejim ve muhaliflerin Türkiye ile Rusya öncülüğünde, Astana'da siyasi müzakerelere başlayacağı açıklandı. Ateşkes kararı, Türkiye'deki sığınmacılar tarafından sevinçle karşılandı. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedeki insanlara rahat bir nefes aldırdı. Dün ise bir ilk yaşandı. Rusya, koalisyon güçlerinin yapmadığını yaptı ve El Bab unda Türkiye'ye hava desteği sağladı.

RUS UÇAKLARI HAVALANDI
Türk jetleri, ve Daglabash'taki 17 DEAŞ hedefini havadan bombaladı. İçlerinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu 26 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ortaya çıktı. DEAŞ'ın Al Azrak'ın güneyindeki saldırısında ise 1 Mehmetçik şehit olurken, 5 Türk askeri de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, El Bab'a yönelik operasyonlara Ruslar'ın da havadan destek verdiğini ortaya koyan bir gelişmeyi paylaştı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı yaptığı vurgulandı. Bu harekatta da 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylece, ABD'nin Türk askerine havadan vermediği desteği, Rusya'nın vermeye başladığı ortaya çıktı.

ABD İSTERSE KATILABİLİR
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önümüzdeki ay Kazakistan'ın başkenti Astana'da toplanacak Suriye zirvesiyle ilgili açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu şunları söyledi: "İleride katkı sağlamak isteyen ülkelere açığız. Burada kimse dışlanmıyor ve bizim amacımız rol çalmak değil. ABD katılmak isterse bundan büyük mutluluk duyarız. Rusya ile yaptığımız mutabakatı kıskanıp Suriye'de tekrar bu ateşi körüklemek isteyen gruplar da ülkeler de var."
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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