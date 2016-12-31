Dünya seyretti, Türkiye harekete geçti. Fırat Kalkanı Harekatı, hız kesmedi. El Bab’taki DEAŞ hedefleri yerle bir edildi. ABD’nin vermediği hava desteği ise Rusya’dan geldi. Bombardımanlarda toplam 38 teröristin öldürüldüğü bildirildi
ABD öncülüğünde 2014 yılında DEAŞ karşıtı bir koalisyon hazırlandı. Bu koalisyonun içinde 63 ülke yer aldı! Ancak bu ülkeler DEAŞ'la mücadele etmek yerine terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'ye destek sağladı. Bunun üzerine Türkiye'ninsabrı taştı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırlarını korumak için 4 ay önce Suriye topraklarında Fırat Kalkanı Harekatı başlattı. Çok sayıda kent, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı. Tüm bunlardan sonra Ankara ve Rusya, 5 yıldır iç savaşın sürdüğü Suriye için tarihi bir adım attı. 2 ülkenin garantörlüğünde Esad güçleri ve muhalifler arasında ateşkes sağlandı. Terör örgütleri DEAŞve YPG ateşkesdışında bırakıldı.Ateşkesin başarılıolması durumundarejim ve muhaliflerinTürkiye ile Rusyaöncülüğünde, Astana'dasiyasi müzakerelerebaşlayacağı açıklandı. Ateşkes kararı, Türkiye'deki sığınmacılar tarafından sevinçle karşılandı. Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren Türkiye, Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgedeki insanlara rahat bir nefes aldırdı. Dünise bir ilk yaşandı. Rusya, koalisyon güçlerinin yapmadığını yaptı ve El Baboperasyonunda Türkiye'ye hava desteği sağladı.
RUS UÇAKLARI HAVALANDI
Türk jetleri, El Bab ve Daglabash'taki 17 DEAŞ hedefini havadan bombaladı. İçlerinde üst düzey teröristlerin de bulunduğu 26 DEAŞ üyesinin öldürüldüğü ortaya çıktı. DEAŞ'ın Al Azrak'ın güneyindeki saldırısında ise 1 Mehmetçik şehit olurken, 5 Türk askeri de yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı, El Bab'a yönelik operasyonlara Ruslar'ın da havadan destek verdiğini ortaya koyan bir gelişmeyi paylaştı. Rusya'ya ait savaş uçaklarının El Bab ve hemen güneyindeki DEAŞ hedeflerine 3 kez hava harekatı yaptığı vurgulandı. Bu harekatta da 12 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Böylece, ABD'nin Türk askerine havadan vermediği desteği, Rusya'nın vermeye başladığı ortaya çıktı.
ABD İSTERSE KATILABİLİR DışişleriBakanı MevlütÇavuşoğlu, önümüzdeki ayKazakistan'ın başkenti Astana'datoplanacak Suriye zirvesiyle ilgiliaçıklamalar yaptı. Çavuşoğlu şunlarısöyledi: "İleride katkı sağlamakisteyen ülkelere açığız. Burada kimsedışlanmıyor ve bizim amacımız rolçalmak değil. ABD katılmak istersebundan büyük mutluluk duyarız.Rusya ile yaptığımız mutabakatıkıskanıp Suriye'de tekrar buateşi körüklemek isteyengruplar da ülkeler devar."
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