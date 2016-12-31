Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'de dün akşam saat 18.00 sıralarında terör örgütü DEAŞ militanları tarafından Özel Kuvvet Komutanlığı bünyesindeki Türk birliğine bomba yüklü ve zırhlı araçlar, yaya canlı bombalarla saldırı düzenlendi. Mehmetçik saldırıya anında karşılık verirken iki M60 tankı mevziden fırlayıp DEAŞ güçlerine ateşe başladı.

MEHMETÇİĞİN KAHRAMANLIĞI

Birer birer DEAŞ hedefleri vurulup saldırı püskürtülürken, iki tanktan biri isabet aldı. Tabur komutanının tankı terk edebileceklerini söylemesine rağmen teğmen ve astsubay top atışına devam ederek DEAŞ güçlerini engelledi.



Hemen ardından diğer tank gelerek vurulan tanka ateş desteği verdi. Bir süre sonra DEAŞ atışıyla isabet alan bu tankın komutanı astsubay da atışa devam ederek ilerledi.



İki tankın DEAŞ saldırısında 5 kez isabet almasına rağmen, Mehmetçik tankları terk etmeyip atışa devam ederek DEAŞ'ın bomba yüklü araçlarını, zırhlı araçlarını imha etti 100'den fazla militanı ölü ele geçti.

Sosyal medyada hızla yayılan kahramanlık destanı;

"bugün saat 18:00 civarı el bab'da yaşananları müsadenizle sizlerle paylaşmak istiyorum. bugün saat 18:00 gibi ışid militanları özel görev kuvvetinin olduğu yere tüm gücüyle saldırmış. öyle sızma falan değil. bmp'lerle zırhlı araçlarla, bombalı araç ve yaya canlı bombalarla. resmen katliam yapmaya gelmişler. yaya canlı bombaları, bombalı araçları ve zırhlı araçları sayamadık bile dedi tabur komutanı. ilk başta bizimkiler şaşkınlık yaşayıp pozisyon almaya çalışmışlar. sonra iki m60 tankı mevzisinden fırlamış atış yapmaya başlamış. çıkar çıkmaz tow isabeti almış. atışa devam etmişler. birer birer tüm araçları ve hedefleri kimi görürlerse, vurulmuş olmalarına rağmen vurmaya başlamışlar.

ardından ikinci tow ile vurulmuşlar. tabur komutanı tankı tahliye et emri vermiş. teğmen biz bırakırsak arkada kimse sağ kalmaz demiş. tanktan çıkmamışlar. atış kontrol sistemlerle atışa devam etmişler. tabur komutanı çıkın diye emir vermesine rağmen tankta kalıp atışa devam etmişler. üçüncü tow ile vurulduktan sonra bile atışa devam etmişler. son isabetten sonra tankta atış imkanı kalmadığından mürettebatın tamamını yaralı olarak tahliye etmişler. bu arada diğer tank yanaşıp atışa devam etmiş. onu da vurmuşlar. bu sefer astsubay çavuş tank komutanı ben de çıkmıyorum demiş yaralı olarak atışa devam etmişler. nihayetinde ikinci kez onu da vurmuşlar. şükür şehit yok. iki tank toplam 5 kez vurulumuş.

tabur komutanı, manzarayı görmeliydiniz dedi. 'onlarca bombalı araç, zırhlı araçlar canlı bombalar iki tank ile bu kahramanlar sayesinde tamamen imha edildi. bir tane bile sağ kalan olmadı. yüzden fazla terörist önümüzdeki düzlükte cansız yatıyor. şehitlerimizin kanı yerde kalmadı' dedi. konuştuğum herkesin morali çok yüksek. bir tane genç asteğmen bir tane gencecik astsubay bugün destan yazmışlar."

Genelkurmay Başkanlığı kaynakları, dün yaşanan saldırıyı doğruladı ve TSK'nın hiç şehit vermediğini bildirdiler. Muharebede yer alan komutan ve askerlerin isimlerinin ise şu aşamada açıklanmayacağı belirtildi.