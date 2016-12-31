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Doktor bu ne!

Sözcü Gazetesi yazarı ve yöneticisi Ertuğrul Akbay’ın akrabası Doktor Saffet Aybars Akkor, Emine Türkoğlu’na bel fıtığı ı yaptı. Operasyon da kadının belinde 14 milimetrelik cisim unuttu. Genç kadın doktordan şikayetçi oldu

Doktor bu ne!
Doktor skandallarına bir yenisi daha eklendi! İddiaya göre Kuşadası Kız Meslek Lisesi'nde Giyim ve Üretim Teknolojisi Öğretmeni olan Emine Türkoğlu (48) bel fıtığı ağrılarından şikayetçiydi. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul Şişli'deki özel bir hastanede oldu. Ameliyatı Sözcü Gazetesi yazarı ve gazete yöneticisi Ertuğrul Akbay'ın akrabası olan Aybars Akkor gerçekleştirdi. Operasyon sonrası genç öğretmenin belindeki ağrı devam etti. Vücudunda da bir terslik olduğunu fark edip hastaneye başvurdu. Yapılan incelemede beliyle karnı arasında metal bir cisim göründü. Doktor Aybars Akkor'un ameliyat esnasında genç öğretmenin belinde 14.2 milimetre boyutunda bir cisim unuttuğu anlaşıldı. Savcılığa başvuran Türkoğlu, doktordan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesine başvurulan Doktor Akkor, kasıtlı bir durum olmadığını aksine taksirli bir hata yapıldığını öne sürdü. Savcılık soruşturma sonunda, Akkor hakkında "Görevi ihmal" suçu kapsamında iddianame hazırladı. İddianamede, doktor Akkor'un gerçekleştirdiği ameliyatta, görevinin gerekliliklerini yaparken özensiz ve dikkatsiz davrandığını görevini ihmal ettiği kaydedildi. Emine Türkoğlu'nun ise şimdilik metal cisim ile yaşamayayacağı öğrenildi.

Dilek YAMAN
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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