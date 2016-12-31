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Darbeyi biliyorlardı

Darbeyi biliyorlardı
Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu Üniversitesi (AÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20'si tutuklu 24 zanlı hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Hasan Karagöz tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklular hakkında hazırlanan iddianamedeki tanık ifadeleri, şüphelilerin darbe girişiminden iki ay önce haberdar olduğunu ortaya koydu. Anadolu Üniversitesi'de görevli memur Ö.A.T'nin, aynı birimde görevli ve örgüt üyesi olarak değerlendirdiği M.E'nin iş yerinde darbe girişiminden çok önce "İki aya kalmayacak, her şey çok farklı olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle ülkeden kaçacak. Bunu göreceğiz" dediği yönündeki beyanı yer aldı.
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  • 31 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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