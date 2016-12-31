Darbeyi biliyorlardı

Eskişehir'de FetullahçıTerör Örgütü'nün (FETÖ)Anadolu Üniversitesi (AÜ)yapılanmasına yönelik soruşturmakapsamında 20'si tutuklu 24 zanlıhakkında hazırlanan iddianamemahkemece kabul edildi.Cumhuriyet Savcısı HasanKaragöz tarafından "silahlı terörörgütüne üye olmak" suçundantutuklular hakkında hazırlananiddianamedeki tanık ifadeleri,şüphelilerin darbe girişiminden ikiay önce haberdar olduğunu ortayakoydu. Anadolu Üniversitesi'degörevli memur Ö.A.T'nin, aynıbirimde görevli ve örgüt üyesi olarakdeğerlendirdiği M.E'nin iş yerindedarbe girişiminden çok önce "İki ayakalmayacak, her şey çok farklıolacak ve Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, ailesiyle ülkedenkaçacak. Bunu göreceğiz" dediğiyönündeki beyanı yer aldı.
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