Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Aldığımız tedbirlerle, devletimizi ve milletimizi adeta içeriden kuşatan terör örgütleri birer birer çözülmüş ve çökertilmiş, yıllarca milletimize zulmeden çeteler her yerde darmadağın edilmiştir. Kamuda yapılmakta olan büyük temizliğe ilave olarak, sivil toplum kuruluşlarından iş dünyasına kadar her alanda, bu kanser hücreleri adeta kazınıp atılmıştır, atılmaya devam etmektedir. Bu, uzun soluklu ve daima dikkatli olmamızı gerektiren bir mücadeledir. Milletimiz, bu musibetten kurtulma konusundaki kararlılığıyla, geleceğe güvenle bakmamız için ihtiyacımız olan iradeyi ortaya koymuştur."

"İçinden geçtiğimiz dönemin adını doğru koymak gerekiyor. Türkiye, son yıllarda yeni bir istiklal harbi vermektedir. Milli birliğimiz, toprak bütünlüğümüz, kurumlarımız, ekonomimiz, dış politikamız, velhasıl devlet olarak bizi ayakta tutan tüm unsurlarımız büyük bir saldırı altındadır. Terör örgütleri, bu mücadelenin sadece görünen yüzleri ve maşalarıdır. Biz, asıl bu örgütlerin gerisindeki güçlerle mücadele halindeyiz."

"Sadece ülkemiz değil, bölgemiz ve tüm dünya yeni bir döneme geçişin sancılarını yaşıyor. Şayet bu geçiş sürecini güçlü bir şekilde atlatır, hedeflerimizden kopmadan yolumuza devam edebilirsek, parlak bir gelecek bizi bekliyor. Bunun için birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sımsıkı sahip çıkmak zorundayız."

"Nitekim, yaşadığımız tüm badirelere rağmen, milletimizden aldığımız destekle, yatırımlarımızı, büyük projelerimizi, ekonominin gelişmesine yönelik adımlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Sorunlarımızla birlikte kalkınmamızı, büyümemizi devam ettiriyor olabilmemiz, ülkemiz üzerinde emelleri olan çevreleri daha da kızdırıyor, daha da köpürtüyor. İnşallah 2017'de, hem terör örgütlerinin başını ezeceğiz hem de çok daha büyük ekonomik başarılara imza atacağız."