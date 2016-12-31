Bir kurşun da bana sıkın

Eskişehir'de fotomodellik yapan Kader Kaya, Temmuz ayında ormanda ölü bulundu. Polis, genç kızın tecavüz edildikten sonra ağzına iç çamaşırı sokularak katledildiğini belirledi. Şüpheli olarak yakalanan Metin Y. tutuklandı. Sanığın dün ise mahkemesi vardı. Metin Y., suçunu itiraf etti. Mahkeme, caninin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmayı 6 Ocak tarihine erteledi. Bu sıraoa Kaden Kaya'nın annesi Selver Kaya baygınlık geçirdi. Kendine gelen anne mahkeme heyetine "Bana bir kurşun sıkın. Bu acıyla yaşamak istemiyorum" diyerek feryat etti.