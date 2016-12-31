Başbakan'dan operasyon sinyali

Kilis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Fırat Kalkanı'nda El Bab operasyonunu nasıl sürdürüyorsak, günü geldiğinde Suriye'deki diğer terör yuvalarını da dağıtmak önceliğimizdir" dedi.
Yıldırım konuyla ilgili şunları söyledi:
Ülkemizin güney sınırlarında vaki olacak her türlü terör hadisesine karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak gereken tedbirleri alırız, müdahaleyi yaparız. Bugün Güneydoğu ve Doğu'da yaptığımız terörle mücadelede teröristlerin lojistik desteğinin Suriye'den geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla orası da bizim hedefimizdir. Bugün değilse zamanı geldiğinde oradaki terör yuvalarını dağıtmak için nasıl Fırat Kalkanı'nda o operasyonu sürdürüyorsak, tehdit nereden gelirse gelsin meşru müdafaa hakkımızı kullanarak bu tehdidi bertaraf etmek, ülkemizin, milletimizin can ve mal güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir
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İNŞALLAH ZAİYATSIZ TEMİZLERSİNİZ BAŞBAKANIM.
Allahım ülkemi, milletimi, Müslüman alemini, bizleri koruyan güvenlik güçlerimizi koru birlik ve beraberliğimizi sağla, bu topraklar için şehit olan devlet görevlilerimizin mekanlarını cennet eyle ailelerine sabır ver. İÇ VE DIŞ hainlerin sonunu kahrı perişan VE YOK eyle.
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